Un mare lanț de retail, prezent și în Zalău, se pregătește să-și vândă magazinele din România

Magazinele Carrefour din România urmează să fie vândute, după cum intenționează lanțul francez de supermarketuri, prezent și în piața din Zalău. Compania a mandatat banca BNP Paribas să caute un cumpărător, potrivit informațiilor economedia.ro.

Decizia ar urma să fie luată în contextul politicilor economice adoptate de guvernanți față de marile lanțuri de retail. Ultimele trei guverne au decis sau au menținut plafonarea adaosurilor comerciale pentru zeci de produse în ultimii ani. De asemenea, marile magazine au fost obligate să vândă un număr mult mai mare de produse românești, de proveniență locală.

Compania a anunțat că, în al treilea trimestru al acestui an, a raportat o creștere de doar 0,2% a vânzărilor like-for-like, ajungând astfel la 773 milioane de euro. Potrivit sursei, piața a fost afectată de măsurile fiscale și economice.

În ceea ce privește vânzările, în primele nouă luni ale acestui an, Carrefour a înregistrat o creștere de 2,2 miliarde de euro, reprezentând un avans procentual de 1,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Carrefour a intrat pe piața românească în 2001, iar în prezent lanțul operează 458 de magazine, dintre care trei în municipiul Zalău, respectiv un hipermarket la Zalău Value Centre, un Carrefour Market și un Carrefour Express.