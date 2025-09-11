Nivelul lacului Vârșolț a scăzut

Seceta din ultimii ani și-a spus cuvântul și în județul nostru. Perioadele îndelungate fără precipitații și iernile fără zăpadă au lăsat în urma lor probleme. Debitul apei pe principalele râuri și pârâuri au scăzut. Scăderea nivelului apei este vizibilă și pe lacul Vârșolț, fenomenul fiind observabil de pe șosea. Nu este prima oară când sunt astfel de probleme, povestesc pescarii cu vechime care pescuiesc aici de ani și ani. Apa s-a retras pe alocuri pe suprafețe mari ca urmare a scăderii debitului pe văile care se revarsă în acumularea hidrologică.

Sursa foto: Veronica Ispas