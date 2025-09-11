Zalăul face pași spre integrarea refugiaților și imigranților

Un eveniment inedit va avea loc la Zalău săptămâna viitoare, dedicat integrării imigranților și refugiaților. „Maratonul de idei pentru comunități primitoare”, organizat de Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și Asociația Comunitățile Viitorului, are ca temă centrală „Integrarea migranților și refugiaților prin inițiative și activități culturale comunitare locale în bibliotecă”.

Întâlnirea, care se va desfășura în data de 18 septembrie la sediul Bibliotecii Județene, sub forma unui hackathon, își propune să aducă la aceeași masă membri ai comunității, experți, organizații, migranți și autorități, în încercarea de a găsi soluții concrete pentru integrarea migranților și refugiaților.

Participanții vor lucra în echipe, vor analiza problemele existente și vor propune idei, servicii și inițiative care pot transforma comunitățile în locuri mai deschise și mai prietenoase pentru toți.

Un spațiu al comunității

„Biblioteca nu este doar un spațiu al cărților, ci și un spațiu al comunității. Prin astfel de inițiative, deschidem porți către înțelegere, sprijin și conviețuire armonioasă”, precizează Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

„Maratonul de idei pentru comunități primitoare”, parte a proiectului european LIBRI – Library BRIdges, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat în România de Asociația Comunitățile Viitorului.

Inițiativă în mai multe biblioteci din România

Astfel de evenimente se desfășoară, în această perioadă în nouă biblioteci din întreaga țară. Proiectul LIBRI se derulează și în alte state europene, precum Italia, Franța, Polonia și Letonia, având ca obiectiv transformarea bibliotecilor în centre de resurse și punți interculturale pentru integrarea cetățenilor din țări non-UE.