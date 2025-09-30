Moment aniversar la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Aniversarea celor 15 ani de activitate a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție subordonată Consiliului Județean Sălaj, a fost marcată astăzi prin organizarea unei conferințe de presă în care managerul Daniel Săuca a prezentat o sinteză a instituției pe care o coordonează. De-a lungul anilor, instituția de cultură sălăjeană a încheiat peste 750 de parteneriate pentru organizarea de diverse evenimente culturale în județ, în țară și în străinătate, iar Școala Populară de Arte și Meserii, instituție subordonată Centrului, a „dat” 1.300 de absolvenți. În perioada octombrie 2010 – octombrie 2025, Ansamblul Folcloric „Meseșul”, Formația de dansuri „Veteranii Meseșului”, „Meseșul Junior” și Orchestra Populară „Rapsozii Sălajului” au luat parte la un număr de 695 de spectacole: 526 spectacole în cadrul zilelor comunelor, fiii satelor și a altor evenimente culturale; 126 spectacole în cadrul festivalurilor naționale; 43 spectacole în cadrul festivalurilor internaționale. În decursul acestei perioade s-au realizat filmări la posturile de televiziune: TVR Cluj, TVR Internațional, TV Telechioar, Hora TV, AS TV Bistrița, TVR 1, TVR 2, TVR 3, Sălăjeanul TV, Prima TV, Favorit TV și Antena 1. De remarcat este că 463 de cărți au apărut la Editura „Caiete Silvane” a Centrului, iar 36 de cărți au apărut la alte edituri, dar cu sprijinul instituției sălăjene de cultură. De asemenea, au apărut 180 de numere ale revistei „Caiete Silvane”, revistă editată de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, dar și 44 de suplimente ale acestei publicații și două numere din revista științifică „Studia Caiete Silvane”.

