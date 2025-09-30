Amenzi de aproape 200.000 lei pe șosele în doar trei zile

Sfârșitul săptămânii trecute a fost unul dedicat controalelor în trafic. Polițiștii rutieri sălăjeni au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere, produse în urma consumului de alcool sau a altor substanțe, a vitezei sau a altor preocupări la volan.

Sute de persoane legitimate și mașini verificate

În perioada 26 – 28 septembrie au fost legitimate 689 de persoane și au fost verificate 616 autoturisme. De asemenea, au fost testați cu aparatul alcooltest peste 300 de șoferi. În urma tuturor neregulilor depistate, polițiștii au aplicat 503 sancțiuni contravenționale, în valoare de 194.161 lei.

Dintre acestea, 178 au fost aplicate pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, 40 pentru lipsa centurii de siguranță, una pentru folosirea telefonului mobil, 18 pentru traversarea drumului public prin locuri nepermise, iar 266 pentru alte abateri, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. Ca măsură complementară, polițiștii au reținut 37 de permise de conducere. Mai mult, au fost retrase cinci certificate de înmatriculare. Totodată, în urma acțiunilor, polițiștii au depistat două infracțiuni la regimul rutier.

Astfel, la data de 27 septembrie, în jurul orei 22.50, polițiștii Biroului Rutier Zalău au oprit pentru control un autoturism pe Bulevardul Mihai Viteazul, la volanul căruia se afla un tânăr de 25 de ani, din comuna Meseșenii de Jos. Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Totodată, la data de 28 septembrie, în jurul orei 06.20, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au oprit pentru control un autoturism pe drumul național 1F. La volanul acestuia a fost identificat un zălăuan de 48 de ani. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri.