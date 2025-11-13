Modificări legislative privind folosirea Fondului de handicap de către firmele cu peste 50 de angajați

Unitatea protejată Emmaus Integrare Satu Mare salută modificările legislative privind folosirea Fondului de handicap de către firmele cu peste 50 de angajați. Modificarea legii 448/2006 înseamnă că decontarea din Fondul de handicap se poate face numai la achiziția produselor realizate efectiv de persoane cu handicap, excluse fiind intermedierile. Astfel, prin eliminarea concurenței neloiale se restabilește rolul unităților protejate, acela de creare de locuri de muncă pentru persoane în situații dezavantajate.



Unitatea protejată Emmaus Integrare se adresează firmelor și instituțiilor de stat, cărora le propune produse cusute (lenjerii de pat, draperii și perdele), produse personalizate cu logo-ul dorit (sacoșe pentru cadouri și documente, rucsaci și altele), lavete industriale (noi și second, cu surfilare la cerere) și alte produse, pe care le găsiți pe site-ul www.emmaus-upa.ro. Colaborarea dintre o firmă/instituție și Emmaus Integrare sprijină în mod direct tineri ieșiți din sistemul de protecție a copilului, care lucrează efectiv la produse. Vă așteptăm la adresa de mail comenzi@emmaussm.ro și la telefon 0753110022!