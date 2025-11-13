Lot de autostradă din Sălaj, în atribuția celei mai mari companii internaționale de construcții din România

Makyol Construction, una dintre principalele companii de construcții din Turcia, a devenit cea mai mare firmă internațională prezentă în România la acest capitol. În momentul actual, firma turcească are un portofoliu ce depășește 3 miliarde de euro, prin intermediul a șapte proiecte majore desfășurate în întreaga țară, după cum declarat directorul general (CEO) al companiei.

Unul dintre marile proiecte se află în Sălaj și reprezintă una dintre cele mai importante pentru infrastructura din județ.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la București, CEO-ul Makyol Construction România, Saffet Oguz Cebi, a precizat că firma este mândră să prezinte ingineria turcească „în inima Europei”.

Mai mult, el a subliniat că proiectele nu reprezintă doar infrastructură fizică, ci și „disciplina, fiabilitatea și capacitatea de a rezolva probleme” a inginerilor turci, contribuind la integrarea României în sistemele de transport ale Uniunii Europene.

Lot de autostradă din Sălaj, în atribuțiile companiei

Proiectele atribuite companiei turcești vizează mai multe loturi de autostradă din țară, iar dintre acestea se numără și secțiunea Poarta Sălajului – Nușfalău de pe Autostrada Transilvania, inclusiv Tunelul Meseș.

În lungime totală de 41 de kilometri, contractul porțiunii depășește 6,6 miliarde de lei, alături de turcii de la Ozaltin, și prevede, printre altele, construcția a 65 de viaducte, poduri și pasaje.

Mai mult, tunelul Meseș ar urma să aibă o lungime de 2,89 kilometri și ar fi cel mai lung tunel de autostradă din întreaga țară. Acesta este prevăzut să fie format din două galerii unidirecționale.