Mobilizare la Băbeni pentru ridicarea gunoaielor aruncate de persoane necunoscute

În urma sesizării privind depozitarea ilegală a deșeurilor din construcții și renovări în extravilanul localității Poienița, primarul comunei Băbeni, Mariana Dănilă Mureșan, a dispus măsuri urgente de identificare a locului și de ridicare a gunoiului. Intervenția a fost realizată cu beneficiari ai venitului minim garantat și cu sprijinul personalului Primăriei Băbeni, iar deșeurile vor fi predate operatorului de salubritate. Autoritățile încearcă identificarea autorului/ autorilor, în vederea aplicării de sancțiuni conform legislației. „Atenționăm și, deopotrivă, rugăm insistent locuitorii din toate satele comunei Băbeni să NU mai depoziteze ilegal deșeuri! Avem nevoie de o comună frumoasă și curată, în care să ne bucurăm de frumusețea naturii cu care suntem înzestrați. Deșeurile se predau operatului de salubritate, nicidecum nu le abandonăm pe văi, în șanțuri, păduri sau alte zone publice și private”, a declarat primarul Mariana Dănilă Mureșan.

