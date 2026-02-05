Echipa de robotică „Brainstorms” de la API Zalău, demonstrație în fața publicului

Zilele trecute, echipa de robotică Brainstorms, înscrisă în campionatul First Tech Challenge România, competiție organizată de Asociația Nație prin Educație, a desfășurat o activitate demonstrativă și interactivă la Value Centre Zalău, dedicată promovării educației STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) în rândul comunității locale. Evenimentul a reunit un public numeros, format din copii, elevi, părinți, profesori și vizitatori ai centrului comercial, care au avut ocazia să descopere îndeaproape preocupările și realizările elevilor de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, în domeniul roboticii și tehnologiei. Activitatea s-a desfășurat sub forma unor ateliere tematice, gândite special pentru a oferi experiențe practice și atractive participanților: programare roboți, asamblare roboți, teleoperare roboți, imprimare 3D, pictură pe față, obiecte cu pen 3D printer și activități creative pentru cei mai mici participanți.

Membrii echipei Brainstorms au explicat, au demonstrat și au interacționat permanent cu publicul, răspunzând întrebărilor și încurajând copiii și elevii să experimenteze direct tehnologia. Atmosfera a fost una dinamică și prietenoasă, iar interesul manifestat de participanți a confirmat importanța unor astfel de inițiative în apropierea școlii de comunitate. Scopul principal al activității a fost promovarea învățământului tehnic și vocațional, esențiale pentru formarea competențelor viitorului. Totodată, evenimentul a reprezentat o oportunitate de a evidenția rolul școlii ca spațiu al inovației, creativității și colaborării. Mentorul echipei este profesorul Alexandru Mureșan.