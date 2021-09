„Moartea albă” lovește și în Sălaj. Drogurile sunt tot mai periculoase!

Comisarul șef de poliție Valer Merce coordonează de ani de zile Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj. A organizat nenumărate campanii în școlile din Sălaj, discută cu tinerii despre riscurile consumului de droguri, alcool și tutun. Iar „moartea albă” este tot mai periculoasă pentru că substanțele utilizate sunt greu de depistat, unele sunt legale, dar amestecurile în care sunt cuprinse devin letale în anumite cazuri. Din păcate, consumul de droguri a ajuns o problemă și în Sălaj. Probleme mari sunt și în privința consumului de alcool și tutun printre adolescenți. Se mai poate face ceva pentru a preveni consumul de droguri și tutun? Da, se mai poate, dar este nevoie de ambiție, de implicarea întregii comunități. Tocmai pe această temă am stat de vorbă cu Valer Merce, totul în încercarea de a afla ce este de făcut acolo unde sunt probleme, în cazul tinerilor care consumă droguri, acolo unde tragedia este la un pas să lovească.

Reporter: Suntem în plină pandemie. Cât de mari sunt problemele în Sălaj în privința consumului de droguri?

Valer Merce: Cu toate greutățile cauzate de această pandemie, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj a continuat activitățile atât în ceea ce privește prevenirea cât și activitățile de asistență integrată a consumatorilor. Sigur că a fost mai greu, dar am încercat modalitățile folosite de cadrele didactice, acele activități online. În plus, avem unele proiecte foarte bine structurate care oferă materiale atât elevilor cât și cadrelor didactice. Am reușit, zic eu, să facem niște formări înainte de pandemie, iar cadrele didactice, la rândul lor, au reușit să deruleze aceste proiecte inclusiv online. Am avut marea surpriză ca unele cadre didactice să fie foarte implicate. Au avut niște activități foarte frumoase, apreciate atât de către elevi, dar și de părinți.

Rep.: Ce îi putem spune unui copil pentru a sta departe de droguri?

V. M.: În primul rând vreau să le spun ceva părinților. Între părinți și copii trebuie să existe o relație cât mai apropiată. Copilul trebuie să se simtă protejat fizic și emoțional în familie. Dacă este neglijat, copilul va căuta aceste lucruri în altă parte și pe acest fond apar comportamentele deviante. Modelul pe care îl oferă părinții, comportamentul lor, timpul petrecut împreună, stabilirea unor reguli, dar și consecvența cu care sunt respectate, toate acestea sunt esențiale. Acei copii care învață de la părinții lor despre pericolul pe care îl reprezintă drogurile, tutunul, alcoolul și chiar medicamentele, sunt mai puțin predispuși să devină consumatori decât dacă află aceste lucruri din alte surse. Părinții nu sunt singurele modele pe care tinerii aleg să le urmeze. De multe ori sunt influențați de anturaj, de grupuri de prieteni, iar uneori iau decizii greșite. Asemenea decizii nu sunt pe placul părinților și așa apar conflictele. Copiii sunt foarte sensibili când părinții încearcă să le impună sau să le interzică aceste lucruri. De aceea trebuie să-i încurajăm să vorbească despre problemele lor. Asta îi va încuraja să fie mai încrezători în ei. Este important ca un copil să comunice cu părinții, dar și cu alte persoane care îl pot ajuta în situații dificile. La vârsta lor, acești copii se confruntă cu probleme pe care, de multe ori, le exagerează. Există rezolvări la aceste probleme. Pentru asta trebuie să apeleze la părinți sau la specialiști. Pe de altă parte, copiii trebuie să fie implicați în cât mai multe activități de orice tip, sportiv, cultural, să se plimbe, să facă mișcare, să asculte muzică, să participe la activități prin care să se poată abține de la alte tentații. Grupul de prieteni este foarte important. Ei trebuie să aibă grijă cu cine se împrietenesc mai ales la trecerile de la gimnaziu spre liceu. Nu trebuie să facă acele compromisuri pentru a fi acceptați într-un grup. Ei trebuie să învețe cum să refuze unele lucruri. Trebuie să știe că tutunul, alcoolul, drogurile dau dependență și nu le vor rezolva niciodată problemele. Trebuie să mai fie atenți și atunci când merg la petreceri, cine, ce le oferă, unii consumă lucruri care pot părea inofensive, dar care, în timp, pot deveni foarte periculoase. Aceste noi substanțe psihoactive le pot fi uneori oferite, iar cei care le oferă spun că asemenea substanțe sunt naturale, că nu au ce să le facă rău, ci doar îi fac să se simtă bine. Îi ademeneesc. Chiar dacă aceste substanțe au aspectul unor fragmente vegetale, efectul este dat doar de ingredientele cu care sunt impregnate. Ele pot arăta ca niște substanțe inofensive, dar efectul lor este foarte puternic și dau dependență imediat. Sunt deosebit de periculoase prin conținutul lor pentru că sunt amestecuri de tot felul de substanțe cu efect care nu poate fi cunoscut întotdeauna.

Rep.: A fost constatată o creștere a consumului de substanțe interzise de când a început pandemia?

V. M.: Datele care ajung la noi ne arată că, de când a început pandemia, consumul a scăzut. A scăzut și numărul persoanelor care au ajuns la unitățile de primiri urgențe și pe care le monitorizăm, dar și numărul persoanelor care ne-au căutat direct, inclusiv telefonic. Desigur, o explicație ar putea fi că tinerii au stat mai mult acasă, nu au putut să iasă la petreceri, în vacanțe etc. Așa poate că au fost mai bine supravegheați și de părinți. Asta reiese din datele noastre.

Rep.: Noi, părinții, la ce trebuie să fim atenți pentru a ne da seama că poate fi vorba de consum de droguri în cazul copilului?

V. M.: Repet, părinții trebuie să aibă o relație foarte deschisă cu copilul. Părintele și copilul trebuie să discute despre orice fel de probleme. Dacă părintele cunoaște anturajul copilului, grupurile de prieteni, atunci este mai ușor să observe eventuale probleme, posibile semne în urma unor deviații de comportament, chiar și în urma consumului de droguri. Copilul își pierde atenția chiar și față de lucruri care altădată îl atrăgeau foarte mult, petrece mult timp fără ca părinții să știe ce face în perioada respectivă. Se manifestă inclusiv prin conflicte familiale, devine irascibil mai ales în situația în care aceste conflicte degenerează și i se aplică unele reguli pe care nu sunt de acord să le respecte. În primul rând, părinții pot observa schimbările comportamentale.

Rep.: Ce trebuie să facă un părinte care constată că are un copil consumator de droguri?

V. M.: În primul rând, părinții trebuie să observe din timp eventuale probleme. Să apeleze la un specialist, chiar și la consilierul școlar în primă fază. El îi poate ajuta foarte mult cu sfaturi atât pe părinți cât și pe copii. Acolo unde se constată o situație mai gravă, pot apela oricând la noi, la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj. Ne pot contacta telefonic, online, dar și direct. Instituția noastră oferă atât informare cât și consiliere. Totul este confidențial, iar acest lucru este foarte important. Totul este confidențial și gratuit.

Rep.: Am vorbit despre droguri, dar am lăsat la o parte tutunul și alcoolul. Care este situația printre tinerii sălăjeni?

V. M.: Problemele referitoare la consumul de tutun apar la vârste tot mai fragede. Foarte mare este problema legată de consumul de alcool. De când au apărut aceste substanțe psihoactive, alcoolul a ajuns oarecum să fie neglijat chiar de către părinți care preferă în anumite situații chiar să le ofere minorilor alcool, iar asta crezând că nu este o problemă consumul unui pahar cu bere decât să ajungă la alte situații, la consumul altor substanțe. Din păcate nu este deloc așa. Și consumul de alcool este foarte periculos la vârsta lor și poate duce la probleme foarte grave.