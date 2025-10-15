# Tik Tok e o platformă populară și printre sălăjeni. Nu puține sunt postările locuitorilor, ba cu mașinile lor scumpe, ba cu vaca, ba cu casa sau cu ce mai fac prin gospodării. Și mai populare decât acestea sunt filmările cu adunările generale ale iubitorilor de bolizi din parcare de la mall. Avem cu ce să ne mândrim!

# Un sătmărean a luat la pas Zalăul. Nu știm scopul și durata vizitei, dar ne-a surprins plăcut prin dorința sa de a se muta cândva aici. Nu puține au fost sălăjencele care i-au răspuns postării de pe rețelele de socializare pentru a-l ghida prin oraș.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu