Inconștiență la volan. Un tânăr a fost depistat pe șosea în stare de ebrietate și fără permis

Nu puțini sunt sălăjenii care încalcă legea, iar mulți se aventurează la volan pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau fără permis de conducere.

Cel mai recent caz îl vizează pe un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna sălăjeană Chieșd. Acesta a fost oprit în trafic de polițiști pentru un control, în timp ce se afla la volanul unui autoturism în localitatea Guruslău.

Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar concentrația rezultată a fost de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, tânărul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au descoperit faptul că acesta, deși se afla la volan, nu este posesor al vreunui permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz, pe numele său a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările în acest caz sunt continuate de autorități.