Urmărire ca în filme între Șărmășag și Derșida. Un tânăr fără permis a fugit de polițiști

Polițiștii din Șărmășag au fost sesizați marți după-amiază, în urma unui apel la 112, cu privire la faptul că un autoturism ar fi condus de o persoană fără permis de conducere, pe drumul de legătură spre satul Derșida. Ajunși la fața locului, aceștia au identificat vehiculul în cauză, la volan aflându-se un bărbat.

Oamenii legii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă acesta nu s-a conformat și a demarat în viteză în direcția satului Derșida. Polițiștii au luat-o pe urmele sale, folosind semnalele acustice și luminoase. După aproximativ 600-700 de metri, autoturismul a oprit.

În mașină a fost identificată o tânără de 26 de ani, din comuna Bobota. Aceasta le-a declarat oamenilor legii că persoana care se afla inițial la volan a fugit de la fața locului.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit identitatea șoferului. Un tânăr de 23 de ani, din aceeași localitate, nu este posesorul vreunui permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, oamenii legii au deschis pe numele său un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Imagine cu rol ilustrativ.