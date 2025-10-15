Lansare de carte Claudiu-Ionuț Boia la Cenaclul „Silvania”

La Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, în cadrul unei noi ședințe a Cenaclului literar „Silvania”, va avea loc joi, 16 octombrie 2025, ora 18, lansarea cărții „Acul de siguranță” de Claudiu-Ionuț Boia, volum apărut la Editura „Caiete Silvane” cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

„După debutul editorial cu o carte de proză scurtă, incitantă și relevantă (Plan de evadare, 2021), autorul își continuă periplul existențial prin intermediul unui răvășitor amalgam de tablete, schițe, povestiri, note de jurnal ce survolează, cu predilecție, lumea subterană a celor săraci și oropsiți. Într-un asemenea vârtej de vieți năpăstuite, predomină, oarecum firesc, accentele patetice și scenele dramatice, străjuite de aura autenticității, fiindcă ele sunt desprinse din acutele și nedreptele realități cotidiene.” – Marcel Lucaciu

Claudiu-Ionuț Boia, născut în 10 mai 1986, la Zalău. Este preot în Parohia Ortodoxă Fildu de Mijloc din 2015. Licențiat în Teologie Ortodoxă la Sibiu și Doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. A publicat un volum de proză scurtă, „Plan de evadare”, în 2021, și o carte de eseuri și schițe de predici ortodoxe, „Printre scripturi și Scripturi”, în 2024, ambele la Editura Colorama din Cluj-Napoca, precum și numeroase studii de specialitate în reviste teologice. Este membru al Cenaclului „Silvania” din 2022 și al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, din 2025, precum și al Cercului Literar de la Cluj. Referințe critice: Marcel Lucaciu, Iulia Anamaria Ghidiu și Emilia Poenaru Moldovan.

M. S.