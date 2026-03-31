Miercuri, restricții de circulație în Zalău

Miercuri, 1 aprilie, între orele 19-20.45, se va desfășura procesiunea religioasă „Calea Crucii 2026”, organizată de Biserica „Sfânta Familie” Zalău, cu participarea a aproximativ 150 de persoane.

În acest interval orar, un singur sens de mers de pe următorul traseu va fi restricționat temporar pentru deplasarea participanților: str. 22 Decembrie 1989 nr. 25 – b-dul Mihai Viteazu – piața 1 Decembrie 1918 – str. Unirii – str. Simion Oros – str. Parcului – Biserica Greco-Catolică „Sfânta Familie”.

Pe traseu, participanții se vor opri în fața următoarelor obiective: Biserica „Sfânta Familie”, bustul lui Iuliu Maniu, Biserica Romano-Catolică, Casa de Cultură a Sindicatelor, Consiliul Județean Sălaj, Prefectura Județului Sălaj, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul, Colegiul Național „Silvania”, Primăria municipiului Zalău, Biserica „Sfânta Familie”.

Pe durata deplasării participanților la procesiune, circulația rutieră va fi restricționată parțial, iar echipaje de poliție vor fi în teren. M. S.