Bani pentru sălăjenii vulnerabili

Consiliul Județean Sălaj continuă și în 2026 parteneriatul cu asociațiile, fundațiile și unitățile de cult, asigurând un buget de 2,865 milioane de lei pentru proiectele care aduc alinare și ajutor persoanelor vulnerabile. Documentele pot fi depuse până în data de 8 iunie 2026, ora 16.00, la Registratura CJ Sălaj (Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău), evaluarea și selecția acestora urmând să fie realizate în perioada 9-23 iunie. Lista proiectelor eligibile va fi publicată pe site-ul instituției. Programul vizează îmbunătățirea calității vieții și asigurarea confortului psiho-social pentru următoarele categorii de beneficiari: copii aflaţi în dificultate, cu risc de separare de părinţi sau părăsiţi de părinţi; copii, tinerii și adulți cu dizabilităţi, aflaţi în dificultate, cu certificat de încadrare în grad de handicap; vârstnici peste 65 de ani, cu incapacități fizice de sănătate și, capacităţi reduse de îngrijire, a căror sursă de venit nu depăşește 3.400 lei/persoană singură, respectiv 4.800 lei/cuplu. Rezultatele de anul trecut demonstrează puterea acestui parteneriat între administrație și societatea civilă: 571 de persoane au primit îngrijire la domiciliu, în cantine sau centre de zi, 23 de entități sociale au beneficiat de finanțare pentru a-și continua misiunea, iar 61 de locuri de muncă au fost cofinanțate, oferind stabilitate în special în zona rurală.

