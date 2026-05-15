Un nou club de lectură își deschide porțile pentru cei mici

Un nou club de lectură își deschide porțile la Zalău, de această dată la filiala Scala a Bibliotecii Județene Sălaj. „The Reading Squad: Vânătorii de Povești” va avea loc în fiecare lună și reprezintă un nou proiect dedicat micilor cititori ai bibliotecii sălăjene. Prima întâlnire este programată în 21 mai, de la ora 15, la Filiala Scala, un spațiu modern și prietenos, special pregătit pentru noua generație de exploratori literari.

Proiectul se adresează în special elevilor din clasele a III-a și a IV-a și își propune să transforme lectura într-o experiență interactivă de grup. Organizatorii spun că The Reading Squad nu este un simplu cerc de studiu, ci o echipă de mici cititori curajoși, gata să pornească în căutarea poveștilor care merită trăite.

Întâlnirile lunare vor fi moderate de Georgiana Moldovan, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău. Cu o vastă experiență în pedagogie și o pasiune pentru literatură, aceasta va ghida „echipajul” prin universul cărților, transformând lectura într-o experiență comună, interactivă și plină de imaginație.

Biblioteca, un hub de socializare

„Vrem să le arătăm copiilor că biblioteca este un loc viu, un hub de socializare unde ideile lor prind aripi. Prin ”The Reading Squad”, lectura devine un sport de echipă care dezvoltă gândirea critică și creativitatea într-un mod relaxat. Ne dorim ca fiecare copil să devină un mic vânător de povești, să caute sensuri, emoții și personaje care să îl ajută să se descopere pe el însuși”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Participarea la activități se face pe bază de înscriere, la numărul de telefon 0783 030057, iar locurile sunt limitate. Părinții și elevii interesați sunt invitați să se înscrie din timp pentru a face parte din prima generație de „Vânători de Povești” din Sălaj.

Filiala Scala a Bibliotecii Județene Sălaj este considerată un important punct de referință cultural pentru comunitatea locală, oferind un mediu primitor și facilități moderne, ideale pentru activități educaționale și recreative dedicate copiilor și tinerilor.