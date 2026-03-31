Coaliţia a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni

Coaliţia de guvernare a decis, luni, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni, informează news.ro.

De asemenea, s-a decis un grup de lucru privind criza din energie şi impactul creşterii preţurilor la carburanţi, principala măsură luată în calcul fiind reducerea accizei la carburanţi.

”Coaliţia de guvernare a analizat, în cadrul şedinţei de astăzi, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creşterii preţurilor la carburanţi asupra populaţiei şi economiei. În acest context, liderii Coaliţiei au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize şi au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetăţenilor şi menţinerea echilibrelor economice”, a anunţat PNL, la finalul şedinţei coaliţiei.

Astfel, Coaliţia a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniştrii Marian Neacşu şi Tanczos Barna, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan şi ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

”Totodată, Coaliţia a decis plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă trei luni”, mai anunţă PNL.

