Mai puțini morți pe drumurile Sălajului

Vești bune. Anul trecut, numărul accidentelor rutiere a scăzut în Sălaj. Din fericire a scăzut și numărul deceselor. Raportul anual de activitate al Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj aferent anului trecut arată că în cadrul acţiunilor desfășurate pentru siguranța și fluidizarea traficului, poliţiştii rutieri au constatat 637 de infracţiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, au reținut 3.108 permise de conducere și au retras 792 de certificate de înmatriculare. Totodată, oamenii legii au aplicat aproape 40.000 de amenzi, dintre care majoritatea pentru depășirea limitei de viteză, 3.659 de sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță, 614 sancțiuni pentru folosirea neregulamentară a telefonului mobil și 183 de sancțiuni pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. De asemenea, aproape 2.500 de pietoni, 800 de bicicliști, 10 motocicliști, 12 conducători de trotinete și 283 de căruțași au fost amendați pentru încălcarea regulilor de circulație. Alte 16.000 de amenzi au fost aplicate pentru diferite abateri de la regimul circulației rutiere pe drumurile publice. În anul 2023, a fost înregistrată o scădere cu 6,34 la sută a numărului de accidente rutiere grave (de la 63 la 59) și o scădere cu 50 la sută a numărului de persoane decedate în urma accidentelor rutiere (de la 18 la 9). Numărul persoanelor rănite grav în accidente rutiere a crescut de la 51 la 59. Au fost identificați toţi conducătorii auto care au părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției (20). Astfel, pe drumurile publice din judeţul Sălaj, principalele cauze care au stat la baza producerii accidentelor rutiere, în cursul anului 2023, au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, indisciplina pietonilor, abaterile comise de bicicliști, neacordarea priorității de trecere pietonilor și conducerea sub influența alcoolului. Totodată, anul trecut, polițiștii de ordine publică au efectuat peste 47.000 de testări pentru depistarea consumului de alcool la volan și 234 de testări pentru depistarea consumului de droguri. Au fost întocmite 93 de dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și alte 89 de dosare penale pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Fotografie cu rol ilustrativ