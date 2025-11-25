La Bădăcin a început „împodobitul lompei” și coptul plăcintelor cu silvoiț’

Echipa Asociației Culturale „Bădăcin” a început pregătirile pentru sărbători, dar nu oricum, ci într-un cadru în care fetele tinere și doamnele mai în vârstă și-au dat întâlnire într-o seară de poveste. Asociația este o entitate alcătuită din tineri dornici de a descoperi, păstra și promova obiceiurile din satul Bădăcin, poveștile sătenilor, a oamenilor simpli, buni, implicați în comunitate.

Zilele trecute am fost invitat la Căminul Cultural din Bădăcin, unde, într-o seară friguroasă, atmosfera sărbătorilor de iarnă a început cu un obicei simplu, dar deosebit. Împodobitul „lompei cu fotoghin” reprezintă o acțiune deosebit de importantă. Lampa cu petrol era curățată și îmbrăcată în hârtie creponată multicoloră. De ce? Pentru că era unul dintre cele mai de preț obiecte din casă în vremurile în care fie nu exista rețea electrică, fie nu funcționa decât două-trei ore pe zi, iar încăperea în care cina familia, era luminată cu lampa sau lămpașul. După ce era „gătată” cu hârtie colorată, lampa era agățată de grindă, deasupra mesei.

Bucurie și comuniune

Pe doamna Ileana Gherman o cunosc de mulți ani. Este o localnică implicată în viața comunității. A fost prezentă și la întâlnirea organizată de asociație. Ne-am amintit de alte evenimente organizate la Bădăcin, de plăcintele coapte în fiecare sâmbătă.

„La noi așa e obiceiul. Coacem plăcinte în fiecare sâmbătă. Le facem cu silvoiță, cu cartofi, punem și brânză, verdețuri când e sezon. Acum suntem în post, le preparăm doar cu cartofi și dulceață. Despre lompa cu fotoghin vă pot spune că era nelipsită din case pe vremea când nu era curent în sat. Femeile se pregăteau înaintea sărbătorilor, o curățau și o împănau cu hârtie creponată multicoloră. Apoi, lampa era așezată în cuiul bătut în grindă, deasupra mesei. Uitați-vă ce frumos arată”, a povestit bădăcinanca.

La eveniment a participat și Florica Man, o altă localnică iubitoare de obiceiuri locale. Seara a fost presărată cu povești, cu momente de aducere aminte, iar Natalia Man, o tânără cu o voce deosebită, a colindat având alături întreaga echipă de sătence.

Zama de chimin și pancovele

Una dintre discuții a vizat mâncarea în postul Crăciunului. Și în Bădăcin, pancovele (un fel de gogoși), ciorbele cu legume, plăcinte cu cartofi, cu dulceață, zama de chimin (chimion), sarmalele cu păsat și ciuperci sunt preparatele de post cel mai des întâlnite. „Noi încercăm să ducem mai departe tradiția satului nostru, un sat pe care îl îndrăgim și pe care încercăm să-l promovăm cum putem noi mai bine. Și acum suntem aici pentru a povesti, pentru a da startul evenimentelor din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă”, a spus Maria Chiș, membră în asociație. Luna viitoare, înainte de sărbători, în Bădăcin va avea loc și un spectacol. Banii strânși vor fi folosiți pentru amenajarea unui muzeu, pentru a salva o casă veche, o locuință cu un potențial cultural deosebit. Aici urmează să fie prezentate costume populare cu specific local, obiecte vechi și evenimente din viața comunității. Sunt activități simple, dar cu impact, iar aceste obiceiuri ar trebui păstrate și promovate în toate satele sălăjene. Felicitări tuturor celor din Asociația „Bădăcin”.