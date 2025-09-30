La Zalău au fost semnate contracte pentru afaceri în sate din mai multe județe

La aproape un an de la start, 17 antreprenori au semnat, luni, la Zalău, contractele de finanțare pentru tot atâtea afaceri sociale în mediul rural. Aceste afaceri urmează să fie motoare de dezvoltare socială în 17 comunități rurale din județele Sălaj, Bihor, Cluj, Timiș și Caraș-Severin. „Acest grant de 60.000 de euro este un sprijin deosebit, nu aș fi avut resursele necesare pentru a începe altfel această afacere. Sper să fie doar începutul pentru o afacere bună, pe termen lung”, a declarat Petru Trainoschi, unul dintre beneficiarii proiectului Rural NET. În cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, 30 de proiecte de afaceri au fost selectate pentru susținere financiară nerambursabilă. Următorii 13 beneficiari, coordonați de Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii Sociale, vor semna contractele de finanțare astăzi, 30 septembrie. Rural NET este un proiect implementat de Crucea Roșie Română în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară și Servicii Sociale.

