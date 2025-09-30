Un bărbat și un minor, prinși de polițiști după ce au furat un cal

Un bărbat de 43 de ani și un minor de 16 ani, ambii din comuna Sâg, suspectați de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, au fost identificați de polițiști în 29 septembrie.

Cu doar câteva zile în urmă, la data de 23 septembrie, un bărbat de 44 de ani din aceeași comună a cerut sprijinul polițiștilor, deoarece două persoane necunoscute i-au furat un cal. Prejudiciul creat este estimat la suma de 3.000 de euro, potrivit autorităților.

În urma investigațiilor efectuate de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna – Postul de Poliție Sâg, animalul a fost recuperat. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta și pentru tragerea la răspundere penală a celor implicați.