Judecătorii din Zalău protestează împotriva proiectului privind pensiile magistraților

Biroul de Informare şi Relații Publice al Judecătoriei Zalău a anunțat că în data de 26 august a avut loc Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Zalău în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților şi a independenței justiției. Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Zalău a hotărât, cu unanimitate de voturi următoarele solicitări: „Retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților; să înceteze campania agresivă împotriva puterii judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă și începând cu data de 27 august 2025 și până la retragerea proiectului de lege, se amână soluționarea cauzelor, cu excepțiile menționate în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Vor fi soluționate cauzele pentru care, anterior datei de 27.08.2025 s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii, indiferent de materie. În anunț se mai arată că judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare. Judecătorii din cadrul Judecătoriei Zalău în unanimitate au reținut, în esență, că proiectul de lege privind reforma pensiilor de serviciu afectează grav statutul constituțional al magistraților, fiind lipsit de previzibilitate şi stabilitate, contrar jurisprudenței CCR, CJUE şi CEDO. S-a subliniat că pensia de serviciu nu este un privilegiu, ci o garanție a independenței justiției, justificată de restricțiile şi incompatibilitățile profesiei, iar modificările repetate au produs dezechilibre, prin plecări masive din sistem şi creşterea presiunii asupra instanțelor. Totodată, s-a arătat că impunerea proiectului fără consultarea sistemului judiciar, pe fondul unei campanii agresive de demonizare a magistraților, reprezintă un atac direct la independența justiției şi la statul de drept. În consecință, Adunarea generală solicită retragerea urgentă a proiectului și a decis amânarea judecării cauzelor, cu excepțiile prevăzute, ca formă de protest. Lista cauzelor ce se vor judeca începând cu data de 28 august 2025 și până la retragerea proiectului de lege:

În materie penală:

– cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăți, cu excepția celor care au ca obiect contestație privind durata procesului; publice;

– dosare cu inculpați față de care s-au luat măsuri preventive în cauză – cauze având ca obiect măsuri preventive;

– cauzele având ca obiect măsurile de siguranță;

– cauzele având ca obiect măsurile asiguratorii;

– cererile de liberare condiționată;

– cererile având ca obiect prelungirea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile;

– cauzele în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;

– contestații la executare ce ar putea conduce la diminuarea perioadei de detenție şi punerea în libertate a persoanei condamnate;

– contestație în anulare dacă s-a invocat prescripţia răspunderii penale;

– incidente procedurale;

– ordin de protecție;

– ordonanţă preşedințială;

– asigurare dovezi;

– suspendarea executării silite;

În materie civilă:

– suspendarea provizorie a executării silite;

– măsuri asigurătorii;

– internare medicală nevoluntară;

– confirmare încetare internare medicală nevoluntară;

– situație juridică minor;

– delegare temporară autoritate părintească;

– încuviințare executare silită;

– suspendare executare hotărâre;

– incidente procedurale;

– tutelă specială;

– consiliere judiciară;

– tutelă, inclusiv tutelă;

– autorizare acte tutore;

– curatelă.