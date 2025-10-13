Un copil de cinci ani a murit într-un incendiu la Crișeni

În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 3, un incendiu puternic a izbucnit la o construcție de locuit improvizată în localitatea Crișeni, mobilizând de urgență echipajele de intervenție. Pompierii din cadrul Detașamentului Zalău au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție pe circa 20 de metri pătrați. Din păcate, un minor de aproximativ 5 ani a fost găsit decedat în interiorul locuinței. Mama copilului a suferit un atac de panică și a fost asistată medical la fața locului, iar un adolescent de aproximativ 16 ani, care a suferit arsuri la mâini, a fost predat echipajului de terapie intensivă mobilă și transportat la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea necorespunzătoare a unui coș/burlan de fum amplasat ori neprotejat termic față de materiale combustibile. În urma incendiului au ars bunurile și locuința improvizată.

M. S.