Management de scenă

Daniel Mureşan

Bolojan ne vorbește permanent despre eficiență, reorganizare administrativă și optimizarea cheltuielilor publice. Basme cu cocoșu’ roșu! În ultimele luni s-au angajat în sistemul bugetar peste 41.000 de salariați. Cheltuielile bugetare au crescut cu 12,5%. Dacă Curtea Constituțională își dă girul la „reformă”, poate ajungem cum eram la începutul anului. Reformă de fațadă, dar lovim masiv în învățământ și cultură. Tăiem burse, dar suplimentăm cheltuielile de înarmare. Totul pentru război, nimic pentru oameni.

Discret, se taie fondurile pentru educație, sănătate, cultură sau agricultură. Se tot flutură steagul cu alinierea la standardele NATO, dar eu cred se pregătește o economie de tip militarizat, unde totul se justifică prin securitatea națională. Ca în pandemie: furăm cu acte în regulă, nu facem licitații, favorizăm clientela de partid. Centralizare, control, militarizare!

S-au blocat investițiile de peste tot, dar marșăm pe achizițiile militare. Tăiem subvențiile agricole sau cele în energia verde, dar semnăm pe bandă rulantă cumpărarea de arme. Sigur, contextul militar regional e delicat. Sunt necesare anumite investiții în apărare. Dar neglijăm cu totul talpa țării. Le tăiem totul și dăm comenzi doar clientelei de partid? Sau restructurăm administrația (cică!) pentru a o face mai obedientă? Sub retorica războiului creștem presiunea psihologică asupra populației care trebuie să accepte sacrificii economice. Că doar trebuie să ne apărăm țărișoara noastră scumpă, nu? Căci toți banii alocați în ultimii zeci de ani apărării au dus la o „armată cu cai de lemn”. Cred că vă mai amintiți „afacerea Skoda” din perioada interbelică, când Seletzky a mituit tot ce se putea în țara românească. Credeți că azi e altfel?

Bolojan e „tehnocratul” perfect: impasibil, inabordabil, serios, dușman al politicienilor. Taie în tăcere, justifică impecabil… dar se face că execută. Nepăsarea primului-ministru față de domeniile importante ale economiei începe să devină o vulnerabilitate ce poate fi speculată de factorii externi. „Managementul de scenă” e periculos dacă nu ai viziune și crezi că tu ai cele mai bune idei. Democrația nu e bolnavă, noi suntem!

P.S.: Era să uit de declarația anului. Marcel Ciolacu – „Bolojan bagă țara în criză economică”. Candidează la premiul Tupeu 2025.