Zălăuan urmărit internațional, prins în Irlanda

În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj și a cooperării polițienești realizate prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională cu autoritățile irlandeze, miercuri a fost depistat un bărbat de 49 de ani, din municipiul Zalău, urmărit internațional în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de către magistrații din cadrul Tribunalului Sălaj.

Acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de 5 ani și 5 luni, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

În prezent, acesta se află în custodia autorităților irlandeze, urmând a se efectua demersurile necesare pentru aducerea în țară a acestuia.