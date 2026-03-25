Cum scapi de omizi la pomi

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunatoare: monilinia spp. (monilioze), corineum beijerinckii (ciuruirea frunzelor) și dăunători: omizi defoliatoare.

Monilinia sp. (monilioze) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul. Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișin, fiind însoţită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la altă.

Corineum beijerinckii (ciuruirea frunzelor) – ciupercă rezistă de la un an la altul sub formă de miceliu în mugurii sau scoarță ramurilor atacate. Infecțiile sunt favorizate de prezența leziunilor pe scoarță ramurilor. Atacul se manifestă pe lăstarii tineri, frunze și fruct. Pe lăstarii verzi, în jurul mugurilor, scoarța se brunifică, crapă și apar ușoare ulcerații ce fac că mugurii să se usuce. Uneori ramurile tinere se deformează, apar umflături, ulcerații, cancere deschise prin care se produc scurgeri abundente de gome. Atacul pe lăstari este foarte periculos, întrucât duce la uscarea și degarnisirea pomilor.

Omizi defoliatoare (operophtera brumată) – are o singură generație pe an. Iernează în stadiul de ouă, depuse la baza mugurilor, izolat sau în grupuri mici (2-3 ouă ). Înainte de înmugurirea pomilor apar larvele care la început se hrănesc cu muguri, distrugându-i, după apariția frunzelor trec pe acestea devorându-le în întregime. Uneori larvele atacă și fructele trecând de la fruct la fruct, de la ramură la ramură sau chiar de la pom la pom. În cazul atacurilor puternice, pomii desfrunziți au o dezvoltare înceata, iar fructele rămân mici și nu reușesc să se coacă.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de prun cu un produs de contact pe baza de cupru:

1. Badge wg (Coprantol Duo – a două denumire comercială) – 3,9 kg/ha sau

2. Cuproxat Flowable (Kupferol a două denumire comercială) – 0,35% sau

3. Flowbrix – 3,3 l/ha sau

4. Cuprofix ultra – 1,25-1,5 kg/ha sau

5. Bouillie Bordelaise wdg – 5 kg/ha sau

6. Airone sc – 4 l/ha sau

7. Vitra 50 wp (Cupridin) – 1,5-2,0 kg/ha sau unul din produsele sistemice:

8. Signum (Syrex Star – a două denumire comercială) – 0,5 kg/ha sau

9. Switch 62,5 WG – 0,8 – 1,0 kg/ha sau

Tratamentul se va complexă cu un insecticid pentru combaterea dăunătorilor: sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: Tăierea și distrugerea lăstarilor și a ramurilor afectate.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Perioada optimă de tratament: faza fenologică: dezmugurit până la buton alb – deschiderea primelor flori

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius

