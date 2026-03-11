Și-a amenințat socrul cu bătaia

Polițiștii din Șărmășag au fost sesizați marți de către un bărbat de 52 de ani, din Derșida, cu privire la faptul că ginerele său, un bărbat de 36 de ani, îl amenință cu bătaia.

Bărbatul de 52 de ani a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, astfel că, față de bărbatul de 36 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, conform prevederilor legale.

De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, cercetările fiind continuate sub supravegherea unității de parchet competente.

M. S.