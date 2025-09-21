Încă o firmă din piaţa RCA merge spre faliment

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) solicită, într-un comunicat remsi redacţiei, un control de urgenţă la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Tarifele RCA comtinuă să crească, iar protectia pe care vicepreşedintele ASF responsabil cu sectorul Asigurări o oferă companiilor care au grave abateri ne pune în pericol pe toţi.

Sursa citată preciează:

„Există şi o serie de declaraţii halucinante şi mincinoase făcute din nou de vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu, precum: „Orice sumă suplimentară plătită de asigurători este suportată de toţi consumatorii” – o manipulare grosolană făcută de vicepreşedintele ASF, inducând ideea că valorile de despăgubire calculate de firmele de asigurări sunt cele corecte, iar toţi şoferii ar trebui să fie conştienţi ca orice alte sume solicitate suplimentar, dincolo de calculele subevaluate făcute de firmele de asigurări vor avea ca efect creşterea preţului RCA – Informaţie complet falsă!

Peste 90% dintre despăgubirile achitate de către firmele de asigurări sunt la valori subevaluate şi îi prejudiciază pe păgubiţii RCA. Ceea ce omite cu bună ştiinţă Sorin Mititelu să transmită consumatorilor este că peste 90% dintre păgubiţii RCA câştigă în instanţă despăgubirile majorate faţă de calculul făcut de firmele de asigurări. De asemenea, omite să spună adevărul: anume că firmele de asigurări aşa-zis supravegheate de ASF înregistrează în ultimii 3 ani profituri istorice, iar media de preţ a unei poliţe RCA în Bucureşti a crescut cu 20% de la eliminarea plafonării. Dacă ASF se raportează la costurile din Germania, ar trebui să ţină cont şi de faptul că Germania este ţara în care veniturile medii ale cetăţenilor sunt de 4 ori mai mari decât cele ale românilor.

ASF induce ideea că despăgubirile corecte ar fi „o povară colectivă”. Realitatea este ca despăgubirile nu sunt „sume suplimentare”, ci drepturi legale ale păgubiţilor. RCA este o poliţă obligatorie, nu o tombolă unde primeşti cât vrea firma de asigurări sau o negociere făcută în piaţa Obor.

Cel care face aceste declaraţii iresponsabile câştigă 12.000 de euro pe lună, bani achitaţi din taxele primite de la firmele de asigurări care la rândul lor încasează de la circa 8 milioane de români care achită o poliţă RCA obligatorie pentru care asigurătorii nu mai sunt obligaţi să plătească despăgubirile reale.

Acest personaj numit în conducerea ASF, cu susţinere politică, este cel care a refuzat, pe tot parcursul anului 2024, să efectueze vreun control la vreo firmă de asigurări care vinde RCA şi a refuzat să facă publice rapoartele cu numărul de reclamaţii înregistrate de către piaţa de asigurări. Cu concursul lui Sorin Mititelu, niciun asigurat nu mai are acces la rapoartele privind reclamaţiile la adresa pieţei de asigurări din România.

Altă manipulare marca Sorin Mititelu, cu privire la neplata despăgubirilor de către una dintre firmele de asigurări care înregistrează cele mai multe reclamaţii este: ”Sunt doar dispute comerciale între service-uri şi asigurători”. Vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu minimalizează scandalurile cu privire la RCA la nivel de „neînţelegeri comerciale”, România înregistrând, în realitate, cel mai mare grad de nemulţumire a asiguraţilor/ păgubiţilor RCA din Europa.

Exemplu: conform datelor disponibile, reclamaţiile înregistrate de către o singură companie de asigurări într-un an în România echivalează cu numărul total de reclamaţii înregistrate de întreaga piaţă RCA din Germania într-un an, în condiţiile în care în Germania sunt înregistrate de 7 ori mai multe autovehicule decât în România.

În acest timp, vicepreşedintele ASF se laudă ca la SALFIN au ajuns doar 761 de persoane, iar jumătate dintre acestea au câştigat în faţa companiilor de asigurări. Vicepreşedintele ASF omite să spună ca SALFIN este o structură în subordinea ASF, de unde rezultă şi procentul redus de câştig al păgubiţilor/asiguratilor faţă de păgubiţii RCA care merg în instanţă şi câştigă în peste 90% din cazuri şi nu în aproximativ 50% din cazuri, când vorbim despre cele gestionate de SALFIN. De asemenea, la ajutorul SalFin nu pot apela persoanele juridice, deci jumătatea din piaţa RCA nu are acces la această structură din subordinea ASF, finanţată din banii companiilor de asigurări.

O altă afirmaţie nefondată este: „Toţi asigurătorii îndeplinesc cerinţele de solvabilitate şi lichiditate”. Aceleaşi afirmaţii mincinoase le făcea în urmă cu câţiva ani predecesorul său, vicepreşedintele sectorului asigurărilor de la acea vreme, Cristian Roşu. Iată câteva exemple de asemenea luări de poziţie ale vicepreşedintelui ASF, manifestate cu ocazia unor scandaluri care au vizat aceste societăţi: 29 august 2019, cu 2 ani înainte de falimentul City Insurance, Cristian Roşu fost vicepreşedinte ASF: „Nu există niciun motiv care să ducă spre o idee de faliment a City Insurance”; „City Insurance îndeplineşte toţi indicatorii de solvabilitate”.

Pe 22 noiembrie 2019, cu 2 ani înainte de falimentul City Insurance, Cristian Roşu, declara: „Un nou caz Astra este puţin probabil să se repete”. „Referitor la situaţia Euroins şi City Insurance, ambele companii au avut o evoluţie importantă, au înregistrat creştere pe cota de piaţă, în special pe asigurarea de răspundere civilă auto, deţinând, fiecare, peste 30% din cota de piaţă. Creşterile înregistrate au avut loc, însă, pe situaţii financiare sustenabile.”

Pe 10 octombrie 2019, Cristian Roşu declara: „Vă asigur că ASF supraveghează cu toată responsabilitatea piaţa asigurărilor şi că va lua, dacă va fi cazul, măsurile permise de lege, pentru a nu ne confrunta cu dezechilibre care să afecteze drepturile şi interesele consumatorilor. Piaţa RCA se află în echilibru.” „În anul 2019, a continuat îmbunătăţirea indicatorilor de solvabilitate la nivelul agregat al pieţei asigurărilor. La sfârşitul lunii decembrie a anului 2019, o singură societate de asigurare nu îndeplinea cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR) şi cerinţele minime de capital (MCR), compania deţinând o cotă de piaţă scăzută şi neavând expunere pe piaţa RCA” – pagina 10, Raport privind evoluţia pieţei asigurărilor – Anul 2020, publicat de ASF.

„Şi în anul 2020, indicatorii de solvabilitate la nivelul agregat al pieţei asigurărilor au continuat pe un trend ascendent. Ratele SCR şi MCR calculate la nivelul pieţei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieţei s-a situat la un nivel de 1,89, iar rata MCR la o valoare de 4,66.” – Pagina 14, Raport privind evoluţia pieţei asigurărilor – Anul 2020, publicat de ASF.

„Şi iată că am fost contrazis de evenimente, de evoluţia vieţii pe parcursul anului 2020 şi am putut constata cu foarte multă surprindere – şi o surprindere pozitivă – faptul că absolut toţi actorii acestei pieţe s-au adaptat nu bine – aş spune extraordinar de bine – acestei situaţii prin care am trecut cu toţii” – declara Cristian Roşu, unei publicaţii, în 26 ianuarie 2021, cu 8 luni înainte de intrarea în faliment a companiei City Insurance şi cu 2 ani inainte de intrarea in faliment a firmei Euroins.

În toamna anului 2021 a intrat în insolvenţă City Insurance, iar în primăvara anului 2023 a urmat Euroins. Acum, vicepreşedintele ASF Sorin Mititelu nu a efectuat niciun control la sediul firmelor care au ajuns în situaţii similare cu cele două companii falimentare. Singurul lucru pe care l-a făcut a fost să aplice o amendă foarte mica uneia dintre companii, în luna mai, după ce numărul de reclamaţii înregistrate la ASF pentru respective companie era deja foarte mare, iar instanţele dădeau dreptate păgubiţilor RCA. Amenda aplicată a fost echivalentul salariului pe o lună al vicepreşedintelui ASF – infim în comparaţie cu cifra de afaceri a firmei de asigurări care în mod cert este protejată.

Mai mult, respective companie a continuat să comită aceleaşi abuzuri, adică amenda nu a avut niciun efect. Numărul reclamanţiilor la adresa companiei de asigurări s-a triplet, în luna august – ceea ce reprezintă un semnal de alarmă pentru piaţa asigurărilor RCA”.

„Domnule vicepreşedinte Sorin Mititelu, de ce nu aţi efectuat niciun control la sediul firmei de asigurări care are cel mai mare număr de reclamaţii, de când aţi preluat mandatul? Amenda jalnică aplicată de ASF în luna mai a fost în urma numărului mare de reclamaţii înregistrate la ASF la adresa firmei, dreptatea fiind de partea păgubiţilor RCA, iar amenda aplicată a fost echivalentul salariului dumneavoastră pe o lună, ceea ce reprezintă un mizilic pentru cifra de afaceri a firmei de asigurări pe care o protejaţi. Cerem instituţiilor abilitate să efectueze un control pentru a vedea ce fel de relaţii aveţi u această companie de asigurări. Pe cine protejaţi, în realitate, domnule vicepreşedinte ASF? Când poliţă RCA pentru un an ajunge la un preţ de 800 de euro, nu este rezultatul unei creşteri de 1% a preţului RCA, aşa cum aţi declarat zilele trecute”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

