Protest AUR în Zalău. Zeci de oameni au cerut reducerea taxelor

Alianța pentru Unirea Românilor Sălaj (AUR) a organizat joi un protest în municipiul Zalău, acțiunea fiind îndreptată împotriva prețurilor, taxelor și impozitelor mărite. La acțiunea de protest au participat zeci de persoane. „AUR Sălaj s-a alăturat unei inițiative civice de protest, fiind prezent în toate orașele județului Sălaj, în fața stațiilor de alimentare cu combustibil. Prin această acțiune, am dorit să transmitem solidaritatea noastră cu cetățenii județului, afectați de creșterea prețurilor, de majorarea taxelor și de politicile care apasă tot mai greu asupra traiului de zi cu zi. Prezența noastră a fost una pașnică, dar fermă, menită să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă oamenii: costuri tot mai ridicate, venituri insuficiente și lipsa de respect față de munca cinstită”, este mesajul formațiunii politice.

