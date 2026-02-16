În atenţia publicului călător

În intervalul 16.02.2026 – 22.02.2026, pe perioada vacanței școlare, autobuzele
SC Transurbis SA vor circula conform programelor de vacanță.
Astfel, cursele destinate elevilor NU vor circula în această perioadă.
Cursele destinate elevilor sunt marcate cu TE (transport elevi) pe afișajul stradal, iar cursele care nu circulă sunt de asemenea specificate.
CONDUCEREA
