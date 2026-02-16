O melodie compusă de zălăuanul Sergiu Mureșan, coloană sonoră pentru Ilia Malinin, starul american al patinajului artistic

Sergiu Mureșan este zălăuan, a fost farmacist, a coordonat Colegiul Farmaciștilor din Sălaj, a activat și în industria de cercetare, se numără printre fondatorii formației Desperado, iar la 38 de ani a renunțat la farmacie pentru a compune muzică în inima Sălajului. Recent, starul american al patinajului artistic – Ilia Malinin a folosit o piesă muzicală compusă de zălăuan ca soundtrack la una dintre competițiile la care a participat, potrivit artistului sălăjean. „Piesa se cheamă <Code Duello>, de pe albumul <Forte>, publicat în anul 2023 de către unul din publisherii mei din Marea Britanie, PowerHaus. Este compusă și produsă de mine, cu viori înregistrate live de către una dintre instrumentistele de top din Marea Britanie, Joni Fuller. Echipa de producție a lui Ilia Malinin, care este numărul 1 acum în patinaj artistic, a licențiat melodia pentru a o utiliza ca și coloană sonoră într-una dintre rutinele lui de concurs, cu care a participat la campionatul mondial de la Osaka din 2025, unde a luat locul I, și la Olimpiada de iarna de la Milano”, ne-a declarat Sergiu.

Sergiu Mureșan, un nume important în lumea muzicii de film

Muzica sa a fost licențiată în materiale de promovare pentru filmele Pirații din Caraibe, Jurassic World, The Witcher, dar și în coloana sonoră a unui trailer pentru Avatar: The Way of Water, fără îndoială filmul anului 2023. Muzica lui Sergiu este o combinație de sunet modern, electronic, pop/rock/electro, cu orchestrație clasică implicând orchestra simfonică. Are propriile compoziții înregistrate live cu Filarmonica din Praga, suprapuse cu sunete sintetice din sistemul său digital de producție, lucrări care au ajuns pe coloana sonoră a mai multor materiale de tip trailer de film. Sergiu Mureșan a învățat muzică la Palatul Copiilor din Zalău, iar muzica sa este utilizată în peste 140 de filme și seriale de televiziune.