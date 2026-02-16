Lansare de carte Ileana Petrean-Păușan la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Muzeul de Artă Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, cu sprijinul Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și al Asociației „Curierul Timpului” organizează, în data de joi, 26 februarie 2026, lansarea cărții de poeme intitulată Sculpturi în bobul de rouă (Editura „Caiete Silvane”, 2025), semnată de Ileana Petrean-Păușan. În deschiderea oficială a evenimentului din data de joi, 26 februarie 2026, de la ora 17.00, vor lua cuvântul prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács, managerul Muzeului de Artă Cluj-Napoca; Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și editorul cărții; Viorel Mureșan, critic literar; Marcel Lucaciu, critic literar și dr. Dan Breaz, în calitate de critic și istoric de artă.

În cadrul evenimentului lansării va avea loc și un inspirat intermezzo muzical: Pavel Păușan va aduce în atenția noastră un repertoriu de romanțe; invitat special este tenorul Alexandru Mânzat, iar la pian ne va încânta Dorel Ciobanu.

Reputați critici literari s-au exprimat referitor la noua carte de poeme a scriitoarei Ileana Petrean-Păușan:

„Saltul de la precedentul volum de versuri al Ilenei Petrean-Păușan la «Sculpturi în bobul de rouă» poate fi măsurat doar de un ochi deprins cu versatilele evoluții ale liricii contemporane. Principala derută vine odată cu primul poem, care instituie soarele ca actant, «sculptor în boabe de rouă». De aici încolo, ne-am putea aștepta numai la viziuni luminoase. Însă, repede, în «Poemele pierdute», dragostea și moartea apar ca teme îngemănate, în cadențe de litanie. În alt loc, împăcarea cu moartea mamei se întâmplă în spirit arghezian. Poezia de aici definește omul concret, printr-o întoarcere la ființă și la persoană. În centrul cărții ar putea sta «Autodidactă», unde se întâlnesc notația diaristică, stilul distant incolor, autoreferențialitatea, cu formele prozei autenticiste: «am ajuns/ la lecția/ în care/ îmi predau/ amintirile». În carte există și poeme cu tentă civică, așa cum altele au tendință aforistică, ori brevilocvența haiku-ului. Mai multe dintre poeme sunt, pe jumătate, artă poetică, pe când jumătatea cealaltă pare o fugace notație diaristică. În atât de multe nuanțe, «Sculpturi în bobul de rouă» e o carte de poezie autentică.” (Viorel Mureșan)

„Învăluit de o melancolie discretă, volumul «Sculpturi în bobul de rouă» e un florilegiu de poeme retrospective și introspective, ce denotă o expresivitate a limbajului rar întâlnită. Ileana Petrean-Păușan știe să alterneze, cu măiestrie, registrul solemn și registrul ludic, transfigurând angoasele în veritabile oaze de liniște, pentru a strecura, apoi, raze de lumină în noaptea uitării…” (Marcel Lucaciu)

Ileana Petrean-Păușan (membră a Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj) a mai publicat volumele: „Maci pe rotativă” – poezii, Editura Silvania, Zalău, 2005; „Bisericile de lemn din Sălaj” (în colaborare cu Gh. Chende şi Ioan Ghiurco), Editura Silvania, Zalău, 2008; „Gânduri pe rotativă”, Editura Silvania, Zalău, 2011; iar la Editura „Caiete Silvane” volumele „Treznea, localitate martir a neamului românesc”, monografie (2014) și „Doctorul Ioan Puşcaş, pentru viaţă fără bisturiu”, monografie (2022).

