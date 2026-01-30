Hoață din Românași, prinsă de polițiști

Polițiștii Postului de Poliție Românași au identificat o tânără în vârstă de 23 de ani, din comuna Românași, bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. În urma activităților de cercetare desfășurate, s-a stabilit că în luna mai din anul 2025, aceasta ar fi intrat ilegal într-o casă din comuna Românași, de unde ar fi furat 150 de lei, precum și mai multe bunuri, cauzând un prejudiciu total de 200 de lei. Cercetările sunt continuate în vederea tragerii la răspundere penală și recuperării prejudiciului.

