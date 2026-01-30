Au plătit cu cardul găsit. Acum riscă închisoarea

Polițiștii au identificat două persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de însușirea bunului găsit, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Din probatoriul administrat a reieșit că în luna ianaurie a anului trecut, doi tineri, unul cu vârsta de 21, iar celălalt în vârstă de 17 ani, din comuna Letca, ar fi găsit un card bancar, cu ajutorul căruia ar fi efectuat mai multe operațiuni financiare. Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului cauzat persoanei vătămate, un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Agrij, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Share Whatsapp Email