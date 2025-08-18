Guvernul Bolojan pregăteşte noi reguli pentru plata pensiilor private din Pilonul II şi III

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregăteşte o nouă formă a proiectului privind plata pensiilor private din Pilonul II şi III, după ce varianta iniţială – criticată dur de beneficiari şi de industria fondurilor – a fost retrasă, potrivit mass-media. Surse politice şi administrative confirmă că vor fi schimbate atât pragul de retragere iniţial, cât şi durata plăţilor lunare.

noul proiect ar urma să permită retragerea a până la 35% din suma acumulată la momentul pensionării, restul banilor fiind viraţi sub formă de anuităţi pe o perioadă de maximum 7 ani. Alte surse vorbesc de o variantă cu 30% retragere iniţială şi plăţi eşalonate pe 8 ani.

Legea actuală permite retragerea integrală a activului la pensionare sau, alternativ, plata eşalonată pe 5 ani. Între 2016 şi 2025, aproape 200.000 de români au încasat pensii din Pilonul II, iar trei sferturi dintre ei au optat pentru plata unică – posibilitate care ar dispărea odată cu adoptarea noilor reguli.

Miza este una uriaşă: peste 9 milioane de români au pensii private, dintre care 8,3 milioane sunt participanţi la Pilonul II.

Noile reguli vor înlocui proiectul retras, care prevedea un plafon de 25% pentru retragerea iniţială şi plăţi pe până la 10 ani.

