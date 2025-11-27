12.600 de elevi și preșcolari din Sălaj, în așteptarea banilor pe cardurile educaționale

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a transmis că sumele aferente cardurilor educaționale au fost deblocate, iar o parte dintre preșcolarii și elevii defavorizați, beneficiari din anii precedenți, au primit joi sprijinul financiar.

La nivelul județului Sălaj au fost depuse aproximativ 13.500 de solicitări pentru aceste carduri, iar majoritatea dintre ele provin de la elevii care au beneficiat și în anii precedenți de acest sprijin.

Mii de elevi sălăjeni eligibili

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, anul acesta sunt eligibili peste 12.600 de preșcolari și elevi, iar dintre aceștia, 2.000 vor primi carduri noi.

Sumele de bani vor fi deblocate

Declarațiile ministrului vin odată cu procesul de deblocare a banilor, prin prisma întârzierilor cauzate de o problemă la de baza de date.

Aceste carduri educaționale sunt acordate în baza OUG nr. 83/2023, iar valoarea acestora este de 500 de lei. Sprijinul financiar acordat de stat trebuie utilizat doar pentru achiziționarea de haine și rechizite școlare. Potrivit legii, banii nu pot fi folosiți în alte scopuri, iar retragerea numerarului este interzisă. În plus, cardurile educaționale pot fi folosite în unitățile afiliate din țară.

Când vor fi virați banii?

Potrivit ministrului, deblocarea sumelor era inițial prevăzută pentru data de 28 noiembrie, iar plata să fie efectuată în următoarele zile, după cum a mai precizat oficialul zilele trecute. În urma anunțului din data de 27 noiembrie, preșcolarii și elevii, deja posesori ai cardurilor, au primit banii. Ulterior, în decembrie, cei 2.000 de copii nou eligibili din Sălaj vor avea parte, la rândul lor, de alimentarea acestora.

La ora actuală, în acest an școlar, un număr de 666.373 de elevi vor beneficia de acest sprijin. Bugetul total alocat de statul român este de 333.186.500 de lei.

„Acești bani vor ajuta familiile să acopere costurile pentru rechizite, articole școlare, îmbrăcăminte și alte materiale necesare pentru ca elevii să poată merge la școală în condiții decente. Este vorba despre 500 lei per elev. 249.134.500 lei au fost alocați pentru 498.269 de copii care și-au păstrat eligibilitatea din anii trecuți. În perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate. După confirmarea distribuției de către școli, vom procesa și încărcarea acestor carduri. Niciun copil din România nu trebuie lăsat în urmă doar pentru că familia lui se află în dificultate”, a transmis oficialul joi, pe pagina sa de Facebook.