Florin PIERSIC, nonagenar!

Motto: „Am descoperit că, dacă iubești viața, și viața te va iubi pe tine”.

Arthur RUBINSTEIN (1887-1982), pianist polonez

Marți, 27 ianuarie 2026, Florin PIERSIC, cel mai iubit actor român de teatru și film, a împlinit 90 de ani! De când se știe, el iubește oamenii, iar aceștia, mai ales spectatorii și telespectatorii săi, n-au rămas datori, considerându-l un bun național! Demult mă număr printre aceștia, mai ales, după 28 septembrie 2003, în urma spectacolului său din cadrul activităților de sărbătorire a 752 de ani de atestare documentară a orașului Șimleu Silvaniei, când am devenit prieteni.

Am scris despre el în presa scrisă și online, chiar și în două dintre cărțile mele: „Amintiri din zodia Berbecului” și „Căutătorul de cuvinte. Și de imagini…”. Ne-am reîntânit la Zalău, la spectacolul său „Nu-ntreba câți ani am!” (Casa Municipală de Cultură, 13 noiembrie 2023), când am făcut schimb de cărți: eu i-am oferit „Amintiri din zodia Berbecului”, iar el mi-a înmânat cartea sa „Viața este o poveste…”, ambele cu autografe adecvate! De asemenea, am scris și un articol despre spectacolul său, intitulat „Cu Florin Piersic, la Zalău”. Volumul „Căutătorul de cuvinte. Și de imagini…” i l-am trimis acasă (prin poștă), primind, apoi (tot prin poștă), mai multe articole despre el, din presa scrisă națională și internațională! În plus, am scris și articolul „Florin PIERSIC, 88 de ani de viață!”, publicat în presa scrisă și online sălăjeană și națională.

Așadar, Florin PIERSIC, actorul cu chip de Făt Frumos al teatrului și filmului românesc, omul cu un farmec special, elegant, dezinvolt și exuberant, ce întruchipează tinerețea veșnică, a ajuns… NONAGENAR! Frumoasă vârstă, un simbol al prieteniei și iubirii! Chiar și pentru mine, conform dedicației din cartea sa: „Iubitului meu Prieten Marin Ștefan, Cu speranța asigurantă că ne vom mai vedea. Vă felicit și vă îmbrățișez! Florin Piersic 2023”. Pentru mine, el: „E artist între actori, / Cum e crinul între flori. / Însă este cel mai șic, / Fiindcă-i floare de… Piersic!”.

Felicitându-l și îmbrățișându-l prietenește, îi spun:

La mulți ani cu sănătate, Florin PIERSIC!

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei