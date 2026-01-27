Semnul de circulație pentru interzicerea traficului greu în Zalău (de pe Meseș) este pus în sensul giratoriu de la Kaufland. Deci camioanele care ajung acolo dau o tură în intersecție și se întorc. Nu era mai bine ca semnul să fie pus la intrarea pe centură?
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
3 Thoughts to “Zvonoteca”
Este si acolo.
nu se vede,trebuie o -ceva mare si clar, nu ascuns