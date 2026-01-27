Semnul de circulație pentru interzicerea traficului greu în Zalău (de pe Meseș) este pus în sensul giratoriu de la Kaufland. Deci camioanele care ajung acolo dau o tură în intersecție și se întorc. Nu era mai bine ca semnul să fie pus la intrarea pe centură?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu