Magazin Salajean

Semnul de circulație pentru interzicerea traficului greu în Zalău (de pe Meseș) este pus în sensul giratoriu de la Kaufland. Deci camioanele care ajung acolo dau o tură în intersecție și se întorc. Nu era mai bine ca semnul să fie pus la intrarea pe centură?

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu

3 Thoughts to “Zvonoteca”

    27 ianuarie 2026 at 10:11

    […] personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu Articolul Zvonoteca apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde
  2. Anonim
    27 ianuarie 2026 at 11:50

    Este si acolo.

    Răspunde
  3. Anonim
    27 ianuarie 2026 at 16:44

    nu se vede,trebuie o -ceva mare si clar, nu ascuns

    Răspunde

