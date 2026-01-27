Casa lui Anton din Bădăcin, un blid, o iagă cu oloi și urmele celor care au iubit și au fost iubiți

În Bădăcin sunt tineri inimoși, iar prin demersurile lor, tradiția locală are șanse foarte mari să fie păstrată mult și bine. Un astfel de demers a avut loc zilele trecute și a vizat recuperarea, salvarea și punerea în valoare a unor obiecte vechi dintr-o casă unde s-a trăit, în care cineva a iubit, a plâns, a râs, dar peste care, în cele din urmă s-a așternut liniștea.

„Lucrurile vechi, chiar dacă sunt în stare degradată, pot fi adevărate comori pentru unii tineri. Ele poartă povești, vieți trăite și o lume care nu mai există, dar care merită păstrată. Am avut bucuria de a pătrunde în casa lui Anton, unde am simțit că pășim într-o altă viață. Casa a simțit ultima suflare în 1985, când Anton s-a dus, iar timpul parcă s-a oprit. Au rămas nemișcate patul din lemn vechi, lădoiul, strujacul cu paie, un blid, o iagă cu oloi. Moștenitorii lui Anton Ioan, de la nr. 46, au donat cu bucurie aceste piese vechi, oferindu-le o nouă șansă de a spune mai departe povestea lor. Recunoștință și mulțumire pentru oamenii care înțeleg că trecutul nu se aruncă, ci se păstrează. Vrem să transmitem din inimă mii de mulțumiri și ajutoarelor noastre de nădejde Anamaria, Daria, Andrei, Alexandru, Ionuț și Lucian. Implicarea, răbdarea și energia voastră au făcut diferența și ne-au arătat ce înseamnă cu adevărat să fii alături de oameni”, este mesajul celor din Asociația Culturală Bădăcin.