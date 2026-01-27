Primăria și Poliția din Șimleu Silvaniei, măsuri împotriva celor care au aruncat cuie pe drumul spre Cehei

Oficialii Primăriei Șimleu Silvaniei au anunțat o serie de verificări după ce în spațiul public au apărut informații și fotografii care arătau prezența unor cuie pe drumul spre Cehei, iar unul dintre participanții la trafic a anunțat că a rămas cu mașina în pană din cauza unor capace în care au fost introduse cuie, iar apoi au fost aruncate pe șosea. „Poliția Locală a efectuat verificări operative în zonă. În cadrul acestora a fost identificat un grup de tineri, fiind stabilite modul de acțiune și circumstanțele în care s-au produs faptele semnalate, respectiv amplasarea unor obiecte periculoase, de natură să producă avarii mașinilor și să pună în pericol siguranța participanților la trafic. Datele și informațiile au fost transmise către Poliția Națională și către instituțiile abilitate, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun”, este o parte din mesajul autorităților locale. De menționat că persoana care a sesizat problema nu a depus plângere. Cel puțin deocamdată.

