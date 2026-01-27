În colecția „Poesis” a Editurii „Caiete Silvane” a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, volumul colectiv „Pe străzile iubirii. Antologie”. Cartea este una tematică – cu tema iubirea – cuprinzând poeme de dragoste scrise de membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj. În antologie sunt cuprinși următorii autori: Silvia Bodea Sălăjan, Ioan-Vasile Bulgărean, Anca-Ioana Iacob-Gaidoș, Simone Györfi, Vasile Hatos, Marcel Lucaciu, Voichița Lung, Angela Maxim, Ancuța Mărieș, Alice Valeria Micu, Viorica Mureșan, Viorel Mureșan, Ileana Petrean-Păușan, Pethő Lorand, Ion Pițoiu-Dragomir, Florica Pop, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Daniel Săuca, Doina Ira-Tăutan și Viorel Gh. Tăutan. Ilustrațiile de pe coperta și din interiorul volumului sunt realizate de pictorul Lucian Muntean. Cartea va fi lansată la Zilele revistei „Caiete Silvane” (20-21 martie 2026).
One Thought to “A apărut volumul „Pe străzile iubirii””
