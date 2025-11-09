Finalul verii a adus cu el un val de divorțuri în Sălaj

Numărul cuplurilor sălăjene care aleg să divorțeze a crescut în ultima lună de vară, potrivit celor mai recente statistici. În luna august 2025 au fost înregistrate 20 de divorțuri, în creștere cu 33,3% față de luna iulie și cu 42,9% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cu toate acestea însă, în primele opt luni ale anului 2025 au fost înregistrate, la nivelul județului, 122 de divorțuri, mai puține cu 17,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rata de divorțialitate, în luna august 2025, a fost de 1,01 divorțuri la 1.000 de locuitori, respectiv 0,76‰ în luna iulie 2025 și 0,71‰ în luna august 2024, iar în primele opt luni ale anului în curs a fost de 0,77‰, comparativ cu 0,94‰ înregistrată în perioada 1 ianuarie – 31 august 2024.