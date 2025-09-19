Fenomenul antivaccin, prezent și în Sălaj. Interesul a scăzut inclusiv pentru vaccinarea antigripală

Situația privind vaccinarea populației a fost prezentată și analizată astăzi, în cadrul Instituției Prefectului Sălaj. Discuția a vizat inclusiv stadiul vaccinării împotriva gripei, un proces necesar mai ales pentru copii, vârstnici, dar și pentru persoane cu diferite boli cronice. Având în vedere apropierea sezonului rece, startul vaccinării împotriva gripei a fost dat și în Sălaj, potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Radu Buciuman. Conform acestuia, în ultimii ani a apărut o ușoară ezitare a populației inclusiv în privința acestui tip de vaccinare, fenomen apărut în pandemie. În prezent, vaccinul antigripal este distribuit prin farmacii. Beneficiarii trebuie să se prezinte la medicul de familie de unde va primi rețeta în baza căreia va ridica vaccinul de la farmacie și se va întoarce în cabinetul medicului de familie pentru administrarea dozei vaccinale. Peste 12.000 de sălăjeni s-au vaccinat antigripal în sezonul 2024 – 2025. În perioada 1 – 15 septembrie 2025, aproape 200 de persoane au fost vaccinate antigripal în județul Sălaj. „În ultimii ani s-a observat o ușoară scădere a numărului de solicitări ca urmare a apariției discuțiilor referitoare la necesitatea vaccinării cu toate că gripa apare în fiecare an. Acest tip de vaccinare trebuie promovat, iar noi o facem”, a explicat Radu Buciuman.

