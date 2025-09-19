Liceeni din Sălaj își prezintă proiectele științifice la Noaptea Cercetătorilor Europeni

Noaptea Cercetătorilor Europeni va fi marcată și la Zalău, unde va avea loc o serie de evenimente dedicate științei și cercetării. Pasiunea pentru descoperire se va îmbina cu energia tinereții, iar Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău îi invită pe sălăjeni în Sala Transilvania la cea de-a patra ediție a proiectului educațional „Science Power. Cercetător la muzeu pentru o zi!”. Evenimentul este integrat în programul european Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 și va avea loc în 26 septembrie, începând cu ora 10.

Cinci echipaje formate din liceeni din Zalău și Șimleu Silvaniei au acceptat provocarea de a pătrunde în universul cercetării științifice. Sub îndrumarea mentorilor lor, precum cercetători, muzeografi și profesori dedicați, tinerii au lucrat luni întregi. Aceștia și-au ales o temă, au explorat pe teren, s-au documentat în biblioteci, arhive și au exersat spiritul critic și creativitatea. Roadele muncii lor vor fi prezentate publicului pe scenă, unde știința va deveni un spectacol viu, accesibil și captivant.

Cele cinci echipaje participante în 2025 sunt formate din elevi de la Colegiul Național „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Liceul de Artă „Ioan Sima” și Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău, precum și de la Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei:

Arheologie – coordonați de dr. Horea Pop, arheolog MJIAZ, elevii Eliza (Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu”), Miruna și Diana (Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”) au descoperit cum fragmentele trecutului se recompun în povești.

Entomologie – cu sprijinul muzeografei Diana Horvat, echipajul format din Ana și Andreea (Colegiul Național „Silvania”), Nora (Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”) și Gabi (Liceul de Artă „Ioan Sima”) a studiat lumea insectelor și propune o temă provocatoare pentru societatea actuală.

Etnografie – dr. Camelia Burghele, etnolog MJIAZ, a ghidat echipa formată din Denisa, Teodora și Elena (toate de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”), care aduce în atenție tradiții vii și obiceiuri străvechi din Sălaj.

Istorie – coordonați de dr. Marin Pop, istoric MJIAZ, și prof. Laura Chiș, elevii Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei (Alexandra, Sara, Maria, Valentina și Raul) au explorat file de istorie locală care dau sens identității comunității.

Numismatică (noutatea ediției 2025) – sub îndrumarea dr. Emanoil Pripon, restaurator MJIAZ, elevii Maria și Antonia (Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”), Leon (Colegiul Național „Silvania”) și Alex (Liceul de Artă „Ioan Sima”) au pătruns în fascinanta lume a monedelor, martori tăcuți ai unor vremuri trecute.

O experiență care inspiră viitorul

„Science Power. Cercetător la muzeu pentru o zi!” nu este doar un proiect, ci o călătorie a descoperirii. Pentru elevi, acesta reprezintă oportunitatea de a gusta din bucuria cercetării, de a lucra alături de specialiști și de a-și descoperi poate viitoarea vocație. Pentru public, inițiativa reprezintă ocazia de a vedea cum curiozitatea și munca de echipă se transformă în cunoaștere, într-o prezentare vie și plină de energie.

Despre Noaptea Cercetătorilor Europeni

Noaptea Cercetătorilor Europeni (NCE) este un eveniment inițiat de Uniunea Europeană și desfășurat anual, în ultima vineri din septembrie, în peste 400 de orașe din întreaga Europă. Scopul său este de a aduce cercetarea și cercetătorii mai aproape de comunitate, prin activități interactive, experimente, demonstrații și prezentări atractive pentru toate vârstele. România se numără printre țările participante, iar Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău contribuie an de an la acest demers prin proiecte educaționale inovatoare, dedicate tinerilor și publicului larg. Intrarea este liberă.

„Vă așteptăm să fiți alături de noi la Sala Transilvania din Zalău și să descoperiți cum știința poate prinde viață prin ochii și munca tinerilor cercetători din Sălaj”, au transmis reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău.