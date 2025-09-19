Femeie jefuită într-un magazin din Poiana Blenchii

Polițiștii din Ileanda efectuează cercetări, după ce o femeie în vârstă de 43 de ani, din comuna Poiana Blenchii, este bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceasta a fost identificiată de oamenii legii joi, 18 septembrie.

În fapt, la data de 25 iunie a acestui an, în timp ce se afla într-un magazin din localitatea Poiana Blenchii, a jefuit o femeie. Mai exact, profitând de neatenția acesteia, i-a furat un telefon mobil. În urma faptei sale, femeia a creat un prejudiciu de aproximativ 500 de lei.

Polițiștii au desfășurat investigații, iar telefonul mobil a fost recuperat. Cercetările în acest caz sunt continuate de autorități, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.