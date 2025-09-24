Europa se confruntă cu „veri mortale”, din cauza căldurii

Valurile de căldură din vara anului 2024 au provocat peste 62.000 de decese în Europa, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Medicine şi realizat de cercetătorii de la Institutul pentru Sănătate Globală din Barcelona. Este al treilea an consecutiv în care mortalitatea asociată căldurii depăşeşte praguri alarmante, bilanţul ultimelor trei veri ajungând la peste 181.000 de victime.

• Europa, continentul care se încălzeşte cel mai rapid

Studiul subliniază că Europa este cea mai vulnerabilă regiune la încălzirea climei globale, verile devenind tot mai toride. Vara 2024 a fost declarată cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor pe continent, după recordul anterior din 2022, urmat de o scurtă perioadă de acalmie în 2023.

• Cum afectează căldura sănătatea

Cercetătorii atrag atenţia că riscurile asociate temperaturilor extreme nu se reduc la insolaţie sau deshidratare. Bolile cardiovasculare, respiratorii, diabetul şi tulburările mintale sunt agravate de expunerea la căldură, în special în rândul persoanelor vârstnice şi vulnerabile.

• Estimări şi incertitudini

Pentru vara 2024, bilanţul a fost calculat la 62.775 de decese, însă intervalul estimativ este mai larg – între 35.000 şi 85.000 de victime – din cauza variabilelor metodologice, informează studiul, citat de AFP. Cercetătorii insistă însă că, indiferent de cifrele exacte, mesajul rămâne acelaşi: căldura ucide zeci de mii de europeni în fiecare an.

• Italia şi Spania, cele mai afectate

Cele mai multe victime au fost înregistrate în Italia (între 13.858 şi 23.506 decese) şi Spania (între 4.655 şi 8.513 decese). Raportat la populaţie, situaţia a fost chiar mai gravă în Grecia şi Bulgaria, unde mortalitatea legată de căldură a atins niveluri record.

• Vara 2025 – primele semnale alarmante

Deşi analiza completă pentru vara acestui an va fi publicată abia în 2026, un studiu britanic recent estimează deja peste 15.000 de decese cauzate de valurile de caniculă din 2025 în aproximativ 1.000 de oraşe europene. Specialiştii avertizează că bilanţul real va fi, cel mai probabil, mult mai mare.

• O problemă majoră de sănătate publică

Autorii studiului atrag atenţia că politicile de sănătate publică trebuie să ţină cont de aceste date alarmante. Adaptarea infrastructurii urbane, protecţia categoriilor vulnerabile şi măsurile de prevenire devin priorităţi pentru a limita impactul mortal al căldurii.

„Ambele estimări – atât cele rapide, cât şi cele aprofundate – sunt utile”, a declarat Tomas Janos, autorul principal al studiului.

