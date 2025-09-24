Bolojan anunţă demararea rectificării bugetare şi prelungirea plafonării adaosului comercial

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, că rectificarea bugetară va fi demarată joi, urmând ca vineri dimineaţă să fie publicată în transparenţă decizională.

Şeful Executivului a subliniat importanţa închiderii jaloanelor din PNRR pentru ca în şedinţa ECOFIN din noiembrie să fie aprobat planul, ceea ce ar permite României să depună cererea de plată numărul 4, în valoare de cel puţin un miliard de euro.

Totodată, premierul a anunţat că plafonarea adaosului comercial va fi prelungită cu şase luni, decizia urmând să fie adoptată în şedinţa de guvern de joi.

„Deşi s-a încercat portretizarea mea ca om inflexibil, am fost deschis la argumente. Consider că intervenţia pe piaţă nu este soluţia reală pentru scăderea preţurilor. Trebuie să ne creştem producţia şi procesarea produselor agroalimentare şi să susţinem producătorii puternici prin programe de sprijin direct”, a precizat Bolojan.

