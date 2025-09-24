25 septembrie 2025, termen pentru mai multe declarații

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că data de 25 septembrie 2025 este termenul limită de depunere a mai multor declarații, pentru perioada de raportare încheiată, precum urmează:

– formularul 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”;

– formularul 112 “Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;

– formularul 300 “ Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 301 “ Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

– formularul 224 “Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”

– formularul 307 “Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”

– formularul 311 “ Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal”

– formularul 390 “Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”

– formularul 208 “ Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”

“Calendarul obligațiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informații privind principalele termene de declarare a obligațiilor fiscale.

Contribuabilii pot accesa “ Calendarul Obligațiilor fiscale la următorul link“ https://static.anaf.ro/static/ 10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2025.htm “

Pentru evitarea nedeclarării în termenul legal a creanțelor fiscale precum și calculul de penalități, recomandăm contribuabililor să consulte “Calendarul obligațiilor fiscale” publicat site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

M. S.

