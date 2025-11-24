Efectul scumpirilor: clienţii merg de 4 ori mai rar la restaurant

Clienţii din ţara noastră continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată.

În acest context, clienţii cheltuiesc mai cumpătat şi caută experienţe care să merite deplasarea: preparate pe care nu le pot reproduce acasă, cu plating spectaculos, atmosferă şi servicii care transformă masa într-un moment memorabil.

„Comportamentul la masă s-a schimbat semnificativ în 2025. Românii vin în continuare la restaurant, dar mult mai rar, de 1-2 ori pe lună, iar unii dintre consumatori chiar mai rar, şi cu un motiv foarte clar: o aniversare, o onomastică, o logodnă, o cină romantică sau o întâlnire de business. Oamenii sunt mai atenţi la buget şi mult mai calculaţi. Fiecare ieşire este evaluată atent, iar experienţa trebuie să merite deplasarea. Vor să simtă că mâncarea şi experienţa în ansamblu în restaurant merită banii daţi, de aceea sunt şi mai selectivi, nu merg oriunde întâmplător, ci unde obţin maximum şi chiar extra pentru cât plătesc”, a afirmat Ana Savin, proprietar STAGE Nice Dining.

Aproximativ 30% dintre clienţi comandă un singur fel de mâncare şi doar una-două băuturi, iar mulţi aleg meniul zilei sau oferte speciale. Tot mai des, sunt căutate preparatele, cum sunt platouri, care pot fi împărţite între două-trei persoane, iar cocktailurile şi sticlele de vin sunt comandate mai rar. De asemenea, sunt căutate meniurile zilei la prânz şi ofertele speciale.

Clienţii din ţara noastră care ies la restaurant în 2025 sunt în mare parte cupluri cu vârste între 30 şi 45 de ani, cu venituri medii şi peste medie, atenţi la buget, dar dispuşi să plătească pentru o experienţă care merită, arată analiza STAGE Nice Dining. În acest segment se regăsesc frecvent antreprenori, oameni din mediul corporate, specialişti cu joburi stabile, care aleg să iasă mai rar, dar foarte selectiv.

Aceşti clienţi prioritizează calitatea, porţiile generoase, gustul bun şi atmosfera, transformând ieşitul la restaurant într-o ocazie specială, nu într-o rutină. Conform datelor restaurantului STAGE Nice Dining, cu specific mediteranean & fusion, românii preferă în continuare preparatele pe bază de carne, în special vită, porc şi pui, urmate de fructele de mare. Cele mai comandate preparate sunt muşchiul de vită servit pe piatră încinsă, specialitatea casei, alături de Rib Eye argentinian şi Super Caracatiţa.

„Cheltuiala medie la restaurant este între 120 şi 200 de lei de persoană, iar cina rămâne momentul preferat, în special pentru ocazii speciale. Prânzul este ales mai ales pentru întâlniri de business sau mese cu colegii. Tendinţa este clară: românii ies mai rar la restaurant, dar atunci când o fac, îşi doresc o experienţă completă, preparate semnate de chef, plating spectaculos, finalizări la masă, preparate flambate, mâncare instagramabilă şi o atmosferă care să îi facă să uite de rutina zilnică. Nu vor doar să mănânce, ci să trăiască un moment memorabil şi cu valoare emoţională”, a spus Ana Savin.

Românii caută acum preparate pe care nu le pot reproduce acasă, gusturi speciale şi o prezentare cu adevărat spectaculoasă. Pentru mulţi, experienţa culinară trebuie să fie memorabilă, să atragă vizual şi să justifice ieşirea. Tocmai de aceea, se informează mai atent ca oricând: analizează fotografii, recenzii, meniuri, atmosfera localului şi modul în care sunt prezentate preparatele.

Experienţa în sine a devenit criteriul principal. Contează modul în care sunt serviţi, prezentarea farfuriei, momentele spectaculoase precum flambarea la masă, atenţia la detalii în plating şi atmosfera oferită de restaurant. Oamenii îşi doresc să savureze un preparat creat de un chef, într-un cadru în care gustul, aspectul şi atmosfera nu pot fi replicate acasă.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro